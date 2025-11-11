刑事警察局電信偵查大隊接獲情資，發現以陳姓男子為首的幫派分子與境外詐欺機房合作，對外號稱「保證獲利、穩賺不賠」，讓被害人信以為真，受騙進入「E投信」等假投資網站或下載偽造APP，投資股票、期貨等商品，初估財損已超過新台幣2000萬元。警方分析該詐騙平臺後，發現集團幹部應活動於高雄，於是報請橋頭地檢署指揮，組成專案小組，十月間在台南、高雄與苗栗等地，將涉案人一舉成擒。

橋頭地檢署指揮專案小組偵辦這起假投資網站案，追查金流與通訊紀錄後，確認涉案主要為控盤首腦陳男、金主林男與車手頭陳男，另外還有周邊協助執行犯罪從犯，一共18人。

陳姓主嫌是高雄在地幫派角頭，旗下犯罪集團不但從事詐騙，還以免費旅遊或高薪打工當誘餌，招募面交車手負責取款與轉交贓款，其犯罪行為還涉及槍砲、妨害自由與毒品等案。

偵辦期間，專案小組針對陳男行蹤持續監控，發現他因身背三條通緝，長期居無定所，躲藏手法狡詐，經過數月蒐證與佈網，在台南市西港區掌握其動向，出動警力圍捕攻堅後將人拘提到案。

警方並在查緝過程中發現，該集團成員還牽涉多起通緝案，於是分批搜索、拘提，陸續逮捕18名犯嫌，其中還有未成年車手與馬來西亞外籍嫌犯，同步查扣多部手機、筆電、犯罪帳冊與部分不法所得，警方同時凍結該集團不法帳戶。

全案偵結後，陳男等人依涉嫌違反《組織犯罪防制條例》、詐欺罪及《洗錢防制法》等罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。