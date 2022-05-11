北市今確診沒破萬 柯文哲：我不相信 數字已經黑掉了

台北市今新增8265名本土個案，相較昨日破萬例，還減少2000人，外界質疑恐有黑數，台北市長柯文哲今不斷碎念，表示這個數字他不相信，認為台北市確診數已經黑掉了，但很大的理由是因為，台北市的醫療量能不是台北市在用，且北市篩檢越方便，外縣市來的人就越多。

柯文哲下午視察木柵機廠防疫急門診後，直接在原地舉行防疫記者會，他表示，台北市的醫療系統並非只有台北市民在用，從北投士林科技園區科「車來速」篩檢站來看就知道，因為方便，大概有超過一半來做篩檢的人，戶籍不在台北市。

柯文哲認為，現在問題是這樣，外縣市到台北做PCR檢查，還是台北的實驗室在幫他做，但確診後會報回各縣市，所以北市確診個案是不是有黑數，「我認為應該是有一點」，很大的理由是因為，台北市的醫療量能不是台北市在用，特別是台北市越方便，外面進來的民眾更多，所以很多PCR量能都是做外縣市的。

媒體追問，由於疫情嚴峻，市民似乎有減少活動、自主封城的狀況，柯文哲則重申，疫情緊張大家就會少出門、減少聚餐，台灣防疫真正成功是高素質的國民，這只要看捷運運量就可以明白市民活動的增減，答案也確實下降。

事實上，柯文哲在視察途中也多次表示，現在來防疫急門診車來速的民眾，幾乎都是快篩陽性，PCR篩檢陽性率也達93％，以今天北市新增8000例、新北市1.9萬例來說，他無法相信這個數字，還直言「已經黑掉了。」他也現場要求聯合醫院副總院長璩大成再將全台北市量能再統計一遍。