國民黨台北市議員羅智強為爭取參選桃園市長，在9日正式遞出辭呈，並自今(11日)起辭去北市議員職務。羅智強表示，11日是自己在台北市議會服務的最後一天，心中有無限的感動與感觸，想向台北說四個謝謝，同時也準備將自己在台北的經驗帶到桃園。

羅智強今在臉書上表示，今天是他在台北市議會服務的最後一天，心中有無限的感動與感觸，想向台北說四個謝謝。首先，羅智強要感謝的是4年前投票給他的4萬位大安文山選民，「當時的我剛從谷底再起，大家的肯定，讓我能重新出發。沒有這4萬票，沒有今天的羅智強。」

接著，羅智強感謝每一位生活在台北的好朋友，給他服務的機會。每一件選民服務，每一個街頭的打氣，都讓他更有能量，也是他從事政治最大的成就感來源；同時，羅智強也對台北市議會的夥伴們表示感謝。台北市議會臥虎藏龍，有人市政嫻熟，有人服務周到，有人博學廣識，有人細心體貼，「台北市議會就好像少林寺，在大家身上，我得到了非常寶貴的經驗。」

最後，羅智強更對台北市政府，包括柯文哲市長在內的所有同仁表示感謝。他指出，議會與市府是政府的正反面，議會傳遞民意，市府落實成政策，讓政府的決策沒有盲點，「每一位曾經與我互動的市府官員，也都可以說是我的老師。」

羅智強還說，接下來自己要轉換角色，挑戰桃園市長，會帶著台北市的養分到桃園服務。當然適用台北的想法，不見得適用桃園，但他相信台北曾經做的好、做不好的經驗，都可以為桃園的未來開一扇窗。