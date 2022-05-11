台北市議會原排定市長柯文哲16日開始市政總質詢，今議會進行政黨協商，決定5月16日至5月29日暫停開會，其餘議程順延，將於5月30日到6月14日下午進行9天的市政總質詢。

議長陳錦祥指出，為因應防疫需要，5月16日至29日暫停開會。議會表示，5月30日到6月14日下午進行9天的市政總質詢，6月1日安排第九次大會，6月3日為端午節停會，6月8日審議第一次追加減預算案，第二預備金動支數額表等。