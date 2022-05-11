柯文哲總質詢確定延2周！北市議會這麼說 15:152022/05/11 中時 楊亞璇 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市長柯文哲總質詢確定延2周。（楊亞璇攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市議會原排定市長柯文哲16日開始市政總質詢，今議會進行政黨協商，決定5月16日至5月29日暫停開會，其餘議程順延，將於5月30日到6月14日下午進行9天的市政總質詢。 議長陳錦祥指出，為因應防疫需要，5月16日至29日暫停開會。議會表示，5月30日到6月14日下午進行9天的市政總質詢，6月1日安排第九次大會，6月3日為端午節停會，6月8日審議第一次追加減預算案，第二預備金動支數額表等。 《百貨股》快篩帶來客數 三商家購5月營收可期 苗栗＋650再創新高 衛生局籲確診者多善用視訊診療 #5月 #市政總質詢 #進行 #總質詢 #議會 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 CROXERA M智慧後照鏡限時優惠 04:102022/05/11 產業．科技 尚青論壇》武直-10越海峽中線 誰犯規、誰坐不住了（陸文浩） 11:382022/05/11 尚青論壇 《電腦設備》客戶需求旺 勤誠4月營收5.2億元、全年續創高 08:182022/05/11 財經 首批BNT兒童疫苗要來了 莊人祥：16日到貨 10:172022/05/11 生活 遼寧艦在台灣附近海域長期訓練 日方加強警戒 14:462022/05/11 國際 《希望M》事前預約突破50萬，公開遊戲系統、菁英測試募集中 10:242022/05/11 科技 台東加強校園防疫 室內外課程皆戴口罩、泳課泳隊暫停 12:292022/05/11 生活 若市長確診？柯P：可視訊 除非被插管沒辦法講話 13:392022/05/11 政治 《期貨》5月台指期開盤跌49點 金融期及電子期齊開低 08:582022/05/11 財經 北韓重啟核試傳聞不斷 尹錫悅：安保狀況不容小覷 14:142022/05/11 國際 苗栗鹿林道東線 5月20日起開放自行車 04:102022/05/11 地方新聞 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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