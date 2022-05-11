快篩陽且PCR確診比例達93％！ 柯文哲主張：先給抗病毒藥

台北市長柯文哲主張快篩陽先給藥，而非等到PCR確診才給，否則拖太久服藥效果會很差。他今日下午在防疫記者會上指出，從北市統計數字可看出，快篩陽性者最後確診PCR的比率已達93％，有症狀者更準，但還是有7％偽陽性，所以全面開放還是有點浪費，他主張高危險群先吃，但這涉及層面很廣，需要時間討論後再處理。

柯文哲下午視察木柵機廠防疫急門診後，直接在原地舉行防疫記者會，媒體詢問他主張新冠用藥應放寬，是否有打算怎麼使用，台北市的藥量又是否足夠。他表示，醫學是統計的科學，快篩陽民眾若要等到PCR陽性確認要拖很久，但藥理應越早吃越好，拖到5、6天才吃沒意義。

柯文哲接著說，在不是很確定的狀況下，從北市統計數字可看出，快篩陽最後確診PCR陽的比率已經到93％，特別是有症狀者更準，他認為93％已經相當準了，雖然還有7％是偽陽性，所以新冠用藥若全面開放還是會有點浪費。

柯文哲說，這問題還是回到醫學上討論，他認為應該是高危險群先吃，也許年紀大一點的、臨床判斷是高風險的，後來會變得比較嚴重的會先處理，但這條涉及健保、法律等等，希望外界給北市一點時間，讓醫療專業人員討論後再處理。

媒體追問，明天起快篩陽視同確診的政策要上路，共有3類人適用，是否有辦法為用藥問題解套。柯文哲則說，這當然很累，但如果台北市有問題，那台灣其他縣市一定更慘，北市聯合醫院總院長也很焦慮，如果1天有1萬個通訊門診，到底怎麼執行，總之盡力啦，想看看怎麼解決。