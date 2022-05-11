板橋江翠篩檢站增設防疫急門診，看診、PCR、領藥一次完成。（新北市衛生局提供）

板橋江翠篩檢站增設防疫急門診，看診、PCR、領藥一次完成。（新北市衛生局提供）

中央媒合190家診所提供PCR採檢，並提供PCR診所地圖，但不少診所反映尚未接獲中央配套措施，設備也未到位、無法篩檢，且沒申請卻被誤植導致電話接不完，而中央公布新北有44家診所配合，對此，新北市衛生局長陳潤秋說，此由中央直接推動政策，未經過地方政府，確實有民眾與診所反映地圖上公布診所未加入相關服務，這部分已反映中央，經初步了解新北目前有2家診所提供PCR採檢。

衛生局補充，2家診所分別是三重的詹益智耳鼻喉科診所及蘆洲的鴻文耳鼻喉科診所。

針對有醫生建議現在應升級警戒，執行一個月確診數就緩減緩，以避免醫療量能崩潰，新北市長侯友宜回應，希望市民在這波疫情從被動式管理變主動式自我健康監測管理，做好自主防疫管理，面對疫情大家一起努力。

至於快篩跟藥物不足，侯友宜說，雖然快篩劑現在是市面上買得到，但民眾還是覺得有不方便的地方，民眾希望快篩普遍化、便宜化，藥物充裕，這些聲音都已透過衛生醫療體系跟中央溝通聲音已反映給中央。

而對於台北市副市長黃珊珊聲稱「車來速」的點子是她發明，但其他縣市先前就已啟用，侯友宜指出，去年板橋江翠大型社區篩檢站啟用時，就做過車來速，但容易造成車輛擁擠，醫事人員採檢過程要跑來跑去，非常不方便，後來改成車加人來速，認為只要有空間讓車輛停放，民眾下來採檢速度更快。板橋江翠篩檢站更增設防疫急門診，看診、PCR、領藥一次完成，不過提醒需先預約。