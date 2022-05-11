在副市長黃珊珊爆出快篩陽消息後，所幸台北市長柯文哲快篩結果為陰性。（北市府提供）

台北市副市長黃珊珊稍早在臉書自曝快篩陽性，準備前往PCR採檢中，近期與她頻繁互動的台北市長柯文哲，得知對方出現陽性反應後，雖然沒有出現相關症狀，但也立刻使用快篩檢測身體狀況，最終結果為陰性，目前行程一切正常。

台北市政府表示，黃珊珊在今日上午晨會時間，主動通報市長她是快篩陽性，市長也即刻使用快篩，結果為陰。

北市府強調，自前2周開始，北市大型會議皆使用線上方式舉行，市長與副市長交談時亦保持社交距離，並全程配戴口罩，以降低接觸與傳染風險，柯文哲目前無相關症狀，行程毋需取消。