隨著疫情急速升溫，原先的規則已無法因應現況，因此有了「3+4」的新制，但入境居隔卻仍有不合理之處，國民黨台北市議員游淑慧接獲陳情後立刻進行研究，結果發現讓人心驚膽跳的事實。

游淑慧今（10）日在臉書表示，依據衛福部目前的入境居隔、解隔條件，民眾居隔7天後若快篩陰性即可解隔，後續只需要在進行7天的自主管理即可，但2歲以下的小朋友，在進行7天的居隔後，卻要PCR陰性才能解隔。

游淑慧指出，上周五北市開會時提供的資料顯示，台北市立聯合醫院進行的PCR檢測情況，其中陽性率高達88.76％，且其中高達74.6%的民眾CT值低於20，代表北市篩檢站除了人滿為患外，在場大部分民眾都是「高傳染力的確診者」，讓游淑慧直言「如果你是媽媽，現在被要求要抱著應該健康的Baby前往充滿確診者的檢驗站， 應該會覺得毛骨悚然！」

游淑慧說，目前確診者的同住家人，只需居隔3天、快篩陰就會被認為是低風險者，而入境的小孩同樣跟父母一樣進行了7天的居隔，結果政府卻要小孩們再闖一次龍潭虎穴，質疑「這樣的政策不但不符風險比例原則，甚至製造更大的風險」。