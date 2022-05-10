網友統計每日PCR檢測量。（摘自徐巧芯臉書）

目前快篩尚未全視為確診，PCR量能依然相當重要，國民黨台北市議員徐巧芯10日指出，衛福部長陳時中號稱PCR每天檢驗量能可達22萬件，但有網友發現以法定傳染病通報系統分析，PCR檢測量最高1天只有8萬，她嘲諷根本是國王的PCR檢驗量能，又是一個沒有超前部署的例證。

徐巧芯指出，這幾天的確診數看起來下降，但即便是指揮中心都沒有往篩檢數字比較少的方向解讀，甚至可能又出現校正回歸情形。

她表示，陳時中號稱PCR核酸檢測每日檢驗量能可達22萬件，但令人質疑做不到這麼多、基層了解的情況仍然是經常塞車。

徐巧芯說，網友登記每日PCR「已判讀件數」與「未判讀件數」，台灣的PCR檢測量，以法傳系統來看，最高的1天也就是8萬，當天宣布確診數字同樣是最高，來到4.5萬人，但大多數檢測量都在5到6萬間遊走，甚至5月9日可能掉到4萬，這大概才是這幾天確診數字看起來下降的主因。

她認為，現在每天下午2時報的本土確診數字會是準確的，基本上大家都可以想像得到沒有通報、檢測的黑數有多少，但疫情已經過2年，PCR檢驗能量號稱22萬，但實際上只有5至8萬，又再次是一個沒有超前部署的例證。