母親節被家人發現陳屍床上 桃園婦採檢PCR陽性確診 18:212022/05/09 中時 呂筱蟬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園老婦陳屍住家床上死亡PCR確診陽性檢警將釐清死因。圖為示意圖。（本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市復興區81歲蕭姓婦人，8日母親節被家人發現躺在臥房床上沒有呼吸心跳，緊急通報消防隊送醫急救，仍被院方宣告不治，但婦人經過PCR採檢為陽性確診，警方已報請桃園地檢署及法醫相驗釐清死因。家屬向警方表示，老婦因為年紀大也有相關慢性病史，究竟是因為疾病還是罹患新冠肺炎而死亡，希望檢警協助釐清死因。 嗆柯P「一路胡扯讓人不爽」綠議員秀證據：沒把買快篩當回事 潘裕文驚傳PCR確診曝身體現況 自嘲宅男代表無奈染疫 #釐清死因 #老婦 #PCR #婦人 #桃園 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 嘉義縣議會7員工快篩陽 其中3人PCR確診 分處4不同組室 16:222022/05/09 生活 洪榮宏PCR確診 經紀人曝現況 12:512022/05/09 娛樂 陳時中稱快篩各縣巿都有庫存 鄭文燦傻眼：哪來剩餘 11:492022/05/09 生活 快篩陰性不等於沒事 醫：5天內快做這3件事 12:482022/05/09 生活 中市霧峰警憑一張紙條 順利送8旬迷途嬤返家 12:502022/05/09 社會 9歲兒快篩陽性 嘴唇發紫快休克 母2度奔台大：沒人理 08:412022/05/09 生活 外媒曝台灣人買到快篩興奮尖叫 陳建仁認準備不足 14:562022/05/09 國際 超商、藥妝店開賣快篩劑 民眾喊太貴仍會去藥局 11:292022/05/09 生活 花蓮2確診婦喜迎健康新生兒 淚喊：畢生難忘的母親節大禮 09:012022/05/09 生活 苗栗＋340 學童接種疫苗意願低 衛生局籲家長帶小孩施打 15:382022/05/09 生活 老婦日搭60趟電梯遭討天價管理費 住戶喊合理 10:342022/05/09 搜奇 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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