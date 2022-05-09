桃園市復興區81歲蕭姓婦人，8日母親節被家人發現躺在臥房床上沒有呼吸心跳，緊急通報消防隊送醫急救，仍被院方宣告不治，但婦人經過PCR採檢為陽性確診，警方已報請桃園地檢署及法醫相驗釐清死因。家屬向警方表示，老婦因為年紀大也有相關慢性病史，究竟是因為疾病還是罹患新冠肺炎而死亡，希望檢警協助釐清死因。