【愛傳媒黃珊珊專欄】5月10日全臺本土確診50,780例，臺北則是新增10,283例。確診案例變多，每天也有很多人都急著去做PCR，目前臺北市每日最多可以做到3、4萬件檢測，包含急門診、檢驗所、22個快篩急門診。

但如果要再開快篩急門診，就會影響一般醫療人力，所以我們不能無限制加開PCR量能，此時把「快篩陽視為確診」就必須有更明確的指引。

另外全台灣PCR量能大約到了20萬件，就會很緊繃，這樣一來社區裡還沒檢測出的黑數，恐怕會愈來愈多。我認為在這個情況下，最直接的指標，就是觀測專責病床的使用量能，預留人力、物力，守住醫療底線。

我也要拜託平常獲得大量國家資源挹注的大型醫院、醫療中心，在疫情洪峰到來之前要扛起杏林典範該有的的社會責任，不管是增加防疫專責病床、或是開設防疫急門診，大型醫院都應該要迅速加入戰場，和民眾並肩作戰。

作者為台北市副市長

照片來源：作者臉書截圖。

●更多文章見作者臉書，經授權刊載。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。