今嘉義市6至11歲兒童疫苗開打，全市符合資格學生1萬4947人，有意願接種者4420人，占比29.6％，市府並贈送所有施打學生「小冰寶」，以緩解施打後的不適感。（呂妍庭攝）

嘉義市長黃敏惠今在線上記者會介紹嘉市防疫包內容。（呂妍庭攝）

嘉義市今新增228例確診個案，包含12歲以下28例，12至64歲184例，65歲以上16例，眼看確診人數愈來愈多，嘉義市政府教育處稍早宣布，為讓孩子留下美好校園回憶，中小學畢業典禮可在校實體舉行，但不開放家長入校觀禮，在校生原則也不參與。

嘉義市長黃敏惠今在記者會上表示，228個新增個案，其中106例為確診個案密切接觸者，於居家隔離期間陰轉陽或居隔採檢PCR陽性，7例曾接觸外縣市確診者，98例因有症狀就醫採檢PCR陽性、17例無症狀自行快篩，全市目前居隔2195人，解隔633人，輕症居家照護人數1200人。

今嘉義市6至11歲兒童疫苗開打，全市符合資格學生1萬4947人，擬在校施打的學生數3572人，自行到醫療院所接種848人，有意願接種者4420人，占比29.6％，黃敏惠上午到崇文國小了解接種狀況，並感謝聖馬爾定醫院、台中榮總嘉義分院、陽明醫院、部立嘉義醫院、慶昇醫院共5家醫院醫護人員入校協助施打，並贈送所有施打學生「小冰寶」，以緩解施打後的不適感。

針對下個月即將登場的畢業典禮，教育處長林立生說，嘉義市111年中小學畢業典禮規畫6月15日、16日辦理，雖然疫情嚴峻，但為讓孩子們留下美好的校園回憶，中小學畢典還是可以在校實體辦理，但不開放家長入校觀禮，在校生原則也不參與，另學校也搭配採線上直播，讓家長線上觀禮。