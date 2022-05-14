近來新冠肺炎本土疫情不斷增溫，本土案例連日已突破6萬例，許多明星藝人也一一中鏢，53歲台語歌手王瑞霞稍早也透露與15歲愛女一同確診，但兩人病況大不同，她沒發燒但喉嚨痛、想吐、發冷，女兒則是呼吸道緊繃，已經快沒味覺，讓她十分憂心。

王瑞霞被封為漂亮寶貝、苦情歌后，過去以〈絕情雨〉、〈小姐請你乎我愛〉、〈六月風颱七月水災〉等名曲走紅，2006年她和愛情長跑16年的老公結婚，隔年生下一女。近年台灣接連歷經新冠肺炎爆發、疫苗之亂，去年疫苗短缺時，王瑞霞透露80歲母親是優先可以施打的對象，但因猝死新聞頻傳，母親相當緊張，她便說服母親放輕鬆，每天吃飽、睡好，為了自己的健康，打疫苗還是利大於弊。

王瑞霞發文。（圖／翻攝自王瑞霞臉書）

王瑞霞當時坦言因疫情影響生活，就算是居家隔離，也難免被確診、死亡、疫苗等相關消息牽動，心情難免會焦慮、恐慌及不安，她呼籲大家要重塑對生活的信心，鼓勵：「我們一定可以做到的。」也暖心向醫護人員打氣鼓勵。

昨王瑞霞發文報近況，透露才隔了一天，母女倆就陰轉陽確診，女兒咳嗽、呼吸道緊繃，「她說已經快沒味覺了」，她自己則是「喉嚨痛、想吐、發冷發熱、想睡、背部肌肉緊蹦、呼吸有些不順暢、全身躁熱、沒發燒」，會乖乖遵照指示進行隔離生活，網友回應說：「瑞霞姊多保重～祝妳們早日康復」、「霞姐保重喔，好好照顧自己，早日康復」、「多休息，營養補充要足夠，祝早日康復」。