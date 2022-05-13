前立法委員謝國樑13日接受媒體專訪，除了談自己確診的心路歷程外，也直指基隆市疫情不樂觀，確診死亡率更是全台最高。以他自己來說，確診後未收到任何電話，「只能靠自己」。對於未來參選基隆市長的規畫，謝國樑則是直指，將與雙北共同提出議題及願景。

謝國樑表示，他近期推出「染疫慰問金」政見，若當選基隆市長將發放染疫慰問金，「基隆市民確診發1萬元，若不幸死亡將發30萬元」，並且可回溯發放。

他認為，民眾只要確診，收入就勢必受到影響，而家中若有人因而身亡，對民眾的傷害更大。在現行狀況下，有著慢性病的長者來說「染疫就是離死亡更近一步」，現在政府死亡是補助10萬元，「對這些人來說是沒有同理心的政策」。謝國樑直指，既然政府要民眾與病毒共存，染疫補償及死亡補償提高，都是應該要有的。

談到確診後的身體狀況，謝國樑表示，他已施打3劑疫苗，但確診後也出現呼吸急促的症狀，血氧濃度甚至一度低到91％。且確診後他沒有接到任何一通電話，只有收到簡訊上網填寫相關資料，更不用說就醫或開藥。「現在民眾確診只能靠自己」謝國樑如是說。

至於參選基隆市長的規畫，謝國樑表示，原先國民黨內就有提名規畫，只是他與台北市長擬參選人蔣萬安都確診，具體的提名時間要再等一陣子，但他預期會獲得國民黨提名，將跟周邊縣市，例如台北市或其他縣市共同宣布。

由於地緣關係，謝國樑也直言，北北基是共同生活圈，「未來跟蔣萬安、侯友宜可以共同提出議題和願景」，尤其基隆的地域整個被新北市包圍，基隆未來的捷運也是新北捷運局負責興建跟營運，有很多和新北合作的地方，基隆跟雙北在議題上將有很多合作空間。

對於謝國樑指確診後未接到任何電話，民眾確診只能靠自己的指控，基隆市政府表示，不針對個案回應。