台視《美麗人生 女人當家》繼游詩璟5日確診後，與他有多場對手戲的演員張雁名今快篩也呈現陽性。台視公關表示，張雁名12日晚間感到身體不舒服，進行快篩呈現陰性，但今早開車要到拍攝現場時，為了保險起見，下車前再自行快篩一次，結果呈現陽性，便立刻前往醫院做PCR，正等待結果中。

張雁名日前已打了3劑疫苗，症狀輕微，目前已經返家休息。他也在臉書上表示對於耽誤劇組拍攝進度以及其他工作項目感到抱歉。《美麗人生》製作人郝孝祖表示：「早上得知張雁名快篩陽性後，劇組外景也隨即撤班，目前工作人員健康狀況都良好。」

因疫情升溫，張雁名在工作前皆會先進行快篩，昨晚他喉嚨有些微不適，立即進行快篩，快篩結果顯示為陰性。

今早七點多進《美麗人生》劇組，除喉嚨不適症狀加劇外，另全身無力，馬上再次進行快篩，結果顯示為陽性，雖然第二條線非常淺，他仍自行開車前往醫院進行PCR採檢，PCR結果目前尚未出爐。不過醫生說，每個人的身體狀況及打疫苗的抗體皆會影響快篩檢測結果，即使他的快篩第二條線非常淺，但加上症狀，確診機率幾乎是百分百。

張雁名與太太皆都已施打3劑疫苗，現開始進行「10+7」隔離措施，太太則是進行「3+4」觀察，夫妻倆已分房，餐食皆叫外賣，不會接觸。

張雁名在工作前皆會先進行快篩，今早快篩結果為陽性。（圖／張雁名提供）

張雁名目前症狀微燒、頭劇痛、喉嚨痛、全身無力肌肉痠痛，醫生也提醒，Omicron傳播力強，除了配戴口罩外，也需勤洗手，降低感染風險。