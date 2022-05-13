民進黨立委陳亭妃也認為，國民黨一直用政治手法打壓，應該回到如何讓快篩劑盡速到位比較重要。（葉書宏攝）

藍追快篩劑採購爭議 綠反批：有違法就去法院提告

國民黨立法院黨團持續關注快篩劑採購爭議，對此，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬今（13日）痛批，國民黨就是製造大家的恐慌、不滿，有違法就去法院提告。民進黨立委陳亭妃也認為，國民黨一直用政治手法打壓，應該回到如何讓快篩劑盡速到位比較重要。

鄭運鵬表示，國民黨把今年快篩劑搶購當成去年的疫苗短缺，以在野黨立場來看可以理解，國民黨去年沒有替國家爭取到1劑疫苗，今年也沒有爭取到1劑便宜、快速又合格的快篩劑，國民黨就是質疑，要製造大家的恐慌、不滿。

鄭運鵬說，從國民黨的支持度來看，即使大家對民進黨有些不滿，但也不會支持國民黨，這是國民黨自己要走的路線；此外，看了很多國民黨質疑的資料，但國民黨立委林為洲也說沒有證據，國民黨選擇先告了再說、先為難陳時中。

鄭運鵬強調，若國民黨有任何資料違法賣快篩劑等醫材，團購等問題違反政府規定，就去提告、檢舉，不要一直開記者會講一些不負責任的話，造成合法商人、公司困擾，除了製造困擾外，對快篩劑問題沒有幫助，有違法就去法院提告。

鄭運鵬說，國民黨去年在法院、監察院都指控陳時中，儘管陳有被約談但沒有一個成案，國民黨每年都要搞一輪，支持者就會覺得很棒？國民黨自己要檢討，這路線對不對，今年要選舉了，國民黨可以自己捫心自問。

民進黨立委陳亭妃指出，國民黨一直用政治手法打壓，每次舉行的記者會都是張冠李戴，國民黨用抹黑的方式一直打快篩劑，是為了政治利多？還是要讓快篩劑無法進口，應該回到如何讓快篩劑盡速到位比較重要。