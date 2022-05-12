國民黨確認「促轉會109年封存國民黨台灣省黨部檔案處分無效」案，今天遭台北高等行政法院判決駁回。國民黨黨史館主任林家興回應表示，尊重司法判決，但仍會採取法律途徑尋求司法救濟，對抗黑機關的政治追殺。

林家興批評，促轉會身為即將落日解散的違法濫權機關，所有行為不具備正當性，更要為破壞我國轉型正義進程與社會和諧負上最大責任。