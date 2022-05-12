阻促轉會封存省黨部檔案遭駁回 國民黨：落日機關違法濫權 18:282022/05/12 中時 周志豪 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 促轉會。（資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨確認「促轉會109年封存國民黨台灣省黨部檔案處分無效」案，今天遭台北高等行政法院判決駁回。國民黨黨史館主任林家興回應表示，尊重司法判決，但仍會採取法律途徑尋求司法救濟，對抗黑機關的政治追殺。 林家興批評，促轉會身為即將落日解散的違法濫權機關，所有行為不具備正當性，更要為破壞我國轉型正義進程與社會和諧負上最大責任。 約四成護理人員未從業 國民黨：改善從業環境 促轉會退場倒數 內政部處理千座蔣公銅像壓力大 #國民黨 #促轉會 #機關 #違法濫權 #林家興 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 促轉會5月底退場全台千座蔣公銅像未處理 內政部這樣說 10:232022/05/11 政治 國民黨告陳時中圖利、瀆職 綠委狠酸：看支持度就知道 13:342022/05/10 政治 國民黨台南市議員第八選區初選民調 26歲新人蔡宗豪拿第1 12:372022/05/12 政治 國民黨批指揮中心用藥吝嗇 民進黨諷：不信醫師信國民黨嗎 14:232022/05/12 政治 促轉會：法院認可「臺灣省黨部」檔案封存有必要 14:272022/05/12 政治 陳時中預告這件事 藍營猛將：讓人「活在黑箱中」恐慌 16:502022/05/12 政治 震撼彈！藍原民議員拚脫黨參選 同時也成立陳其邁後援會 12:062022/05/11 政治 2022誰來做老大》高雄市議員 藍營原民議員出走無黨參選 挺邁連任 04:102022/05/12 政治要聞 打槍40家業者獨厚福又達 藍營：政府唾液快篩劑恐涉圖利 11:172022/05/11 政治 藍委認台灣被推向紅線 風險更高 04:102022/05/11 政治要聞 美國務院刪「台灣是中國一部份」論述 國民黨：尊重 12:272022/05/10 政治 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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