衛福部長陳時中9日表示，擬在7月將新冠肺炎從第五類法定傳染病降為第四類，他指出，當新冠肺炎被降為第四類法定傳染病，意味著不會再公布確診數字，因為到時候就沒有蒐集相關資料，因此很難公布數目。對此，國民黨立委賴士葆痛批，不公布確診數字大家會恐慌，是讓台灣人活在黑箱中嗎？

據《中評社》12日報導，賴士葆受訪表示，陳時中都是政治防疫，昨天台大兒童醫院主治醫師李秉穎說，認為居隔太早改成「3＋4」，確診量會大量飆升，主張改回「10＋7」。賴也說，居隔改成「3＋4」就是政治決定，陳時中要脫離這個戰場，想要去選舉。

賴士葆質疑，陳時中7月還要把新冠從第五類傳染病降為第四類，標準在哪裡？遭大家質疑後，陳時中卻回嗆，賴認為這不是政務官態度，應該要虛心接受大家的指教，不是政治選舉語言對衝；國民黨過去提出快篩試劑太貴，陳時中說太貴不要買，顯然陳已經在選舉了。

賴士葆強調，陳時中每天下午播報數字、曝光，不管好的壞的，曝光度都非常高，即使台灣看起來比較像紐西蘭，但是不管怎麼樣，大家都有公布，不公布確診數字大家會恐慌，不公布大家不知道，讓台灣人活在黑箱中嗎？陳時中每個動作都為了選舉。