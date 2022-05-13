蔡英文政府下周五將連任滿2周年，國民黨今公布最新滿意度民調，點名民眾最不滿意蔡政府物價高漲、防疫表現、能源政策、空氣品質與兩岸關係等5項施政表現。黨主席朱立倫批評，蔡政府第二任至今政績兩大代表字就是「缺」跟「亂」。

其中，對物價高漲不滿的民眾有55.1％、對防疫表現不滿的民眾有33.6％、對能源政策不滿民眾有29.8％、對空氣品質不滿民眾有28.1％，對兩岸關係不滿民眾有21.9％。

進一步調查顯示，對於物價高漲方面，有高達62％民眾不滿意蔡政府物架管控措施，有76.4％民眾認為自己實質薪資減少。

防疫表現部分，有50.3％民眾不滿蔡政府防疫表現，有59.4％民眾擔心與病毒共存政策，還有54.2％民眾認為蔡政府防疫超慢部署，認為超前部署的僅25.4％。

能源政策部分，51.2％民眾認為蔡政府主政停電次數變多，53.8％民眾認為現今供電不穩，60.6％民眾擔心2年內還有大規模停電。

至於空氣品質表現，57.4％民眾認為當前空氣品質差，還有52.1％民眾認為蔡政府主政下空氣品質愈來愈差。

敏感的兩岸關係政策，調差發現有57.1％民眾認為蔡政府主政下兩岸關係變差，但擔心兩岸將走向開戰的為45.7％，略少於不擔心開戰的49.8％。國民黨智庫執行長柯志恩分析，18至29歲青年多不擔心兩岸發生戰爭，擔心的是他們的爸媽。

柯志恩指出，根據網路大數據顯示，蔡政府執政缺疫苗、缺電、缺口罩、缺快篩、缺兒童疫苗、缺好空氣、缺振興現金、缺雞蛋、缺衛生紙與缺口服藥等10缺，也造成後面「疫苗之亂」、「大停電之亂」、「口罩之亂」、「快篩之亂」10亂。

朱立倫表示，蔡政府防疫5缺：除缺口罩、疫苗、快篩、藥物，蔡總統與衛福部長陳時中還缺同理心；看到年輕人薪資實質倒退，產業缺電、缺工、缺水，民眾每天在街頭為口罩排隊、為疫苗焦慮、為快篩排隊，蔡政府就境有怎樣的感受。

朱立倫說，蔡政府第二任滿兩年的兩大代表字就是「缺」跟「亂」，但國民黨哀矜勿喜、同島一命，盼執政黨能夠做好，不要再讓民眾什麼都缺，社會什麼都亂。

該份民調是國民黨智庫委託民調公司，於5月3至7日，以家戶電話訪問方式進行，總計有效樣本數為1078人，正負誤差2.99％。