截至12日為止，國內本土疫情持續升溫，基隆市確診的人口比例更是全國最高，甚至達全國平均值的5至7倍。前立委謝國樑表示，民眾對他所提出的「染疫慰問金」政策有同感，主動提供他免費看板點位，讓他掛上「染疫慰問金」看板。

自這波疫情以來，基隆市一直是國內疫情的重災區。謝國樑表示，今年基隆市的確診人數達21803人，占全市人口比6.01％，是全國染疫率最高的縣市。他說，眼見民眾這幾個月以來面對疫情的掙扎，他認為應該給予市民最直接的協助，才能共同度過防疫期間。

謝國樑表示，民眾對於他所提出的政策深有同感，於是主動提供他免費看板點位，自13日起，在基隆新昆明醫院、愛二路口、銘傳路口等處，掛上「染疫慰問金」看板，希望能讓幫助市民度過難關。

謝國樑強調，他自己就是確診者，目前還在家中隔離，他說他的公開行程因確診停擺，更遑論一般還需要工作的民眾。於是，他推出染疫慰問金政策，讓確診的民眾能夠獲得每人1萬元的慰問金，有效減輕民眾的經濟負擔。

謝國樑指出，染疫的民眾不僅生活受到影響，恢復後更有中長期的後遺症。未來如果有機會進入市府，將直接發放「染疫慰問金」，給因染疫而影響家庭生計的市民快速、具體的幫忙，也讓民眾可以得到一個安慰。