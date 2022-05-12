基隆市長林右昌今天在國際護師節時前往仁愛區衛生所，為第一線防疫醫護人員加油打氣，也感謝醫護人員在疫情期間有愛心、高EQ，守護市民健康。

基隆市政府發布新聞稿表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，林右昌上午先到仁愛區公所，了解居家關懷作業流程及內容，並關心員工配置關懷包作業過程，之後前往仁愛區衛生所，聆聽員工說明民眾來電等業務。

林右昌表示，關懷包是由民政體系員工確認名單後配發，因很多確診者的電話、地址在填寫時有缺漏或錯誤，還有很多是尚未申請基隆市居家照護。

他提醒，民眾一定要先上網完成居家照護申請，入案後才會配發關懷包、居家隔離者同住家人的快篩試劑，請民眾配合，縮短關懷包配發作業時間。關懷包中有即食調理包、泡麵、麥片、餅乾、酒精及垃圾袋等物，並特別針對1歲以下、65歲以上的長者配發血氧機，在家監測血氧情形。

針對近日染疫民眾急遽增加，常有民眾反映遲遲沒收到居隔通知或確診通知。林右昌下午透過新聞稿表示，針對未收到居隔通知的民眾，已滿20歲者，5月7日以前的個案可洽各區衛生所補發；5月8日（含）以後，由於中央訂定居隔條件以同住家人為主，並採確診者自主回報，因此不再受理民眾申請補發。

他說，至於未滿20歲者，5月9日以前未收到居隔通知的民眾，可洽各區衛生所補發，5月10日（含）以後，一樣不再受理民眾申請補發。

另外，若確診民眾未收到確診通知，5月9日以前的確診個案，請洽各區衛生所補發，5月10日（含）以後的確診者，中央將自動發放確診通知。（編輯：唐聲揚）1110512