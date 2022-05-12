響應全聯會及台中市政府號召，台中市7家診所提供診所PCR得來速服務。（大台中診所協會提供）

大台中診所協會超過百家會員診所投入確診者居家照護行列，也提供視訊看診服務。（大台中診所協會提供）

全國新冠疫情不斷升溫，基層診所加入抗疫行列，大台中診所協會理事長陳俊宏應邀出席台中市疫情記者會分享自己投入診所PCR篩檢、居家照護、視訊診療心得，直言，由社區診所提供一條龍服務，可避免民眾跨區治療，民眾有昔日熟悉醫師照顧更安心；他說，有老病號確診居家照護，接到關懷的電話，驚呼「陳醫師怎麼會是你？」

陳俊宏在東勢開業，目前身兼大台中診所協會理事長，從COVID-19疫情爆發以來，無論是疫苗接種、快打站、校園疫苗接種，到如今承接診所PCR得來速、居家照護、確診者視訊診療無役不與；12日他應邀出席台中市疫情記者會，他強調，防疫減災、力拚重症清零，「基層已經準備好了！」也呼籲更多診所一起加入抗疫行列。

陳俊宏說，自己的診所在3天前承接「診所PCR得來速」，首日就有和平區民眾來採檢，如果不是東勢有診所協助，確診者必須到豐原醫院才能做PCR；不少人擔心感染風險，他則表示，可以透過空間或時間分流避免；他的診所是上午看診完全院清消，12點到2點半再做PCR採檢，並再做清消後再開診。

理事長表示，市府實施「診所PCR得來速」機制，讓民眾減少跨區診療造成的風險，民眾有在地熟悉醫生診療也更安心，目前台中有7家診所可進行PCR篩檢，協會也已訓練了190多間診所可提供居家照護、視訊診療工作，呼籲更多診所加入PCR篩檢行列。

針對居家照護，陳俊宏說，民眾若在診所PCR陽性，會由公所協助查看住家環境是否適合居家照護，並由媒合診所醫生與病患聯繫，有病患接到他的關懷電話驚呼「陳醫師怎麼會是你？」他也叮嚀痛風病患，「不要太無聊一直追劇、喝啤酒，痛風發作我可沒辦法到家幫你打針。」由原本就熟悉的家庭醫師就近照顧，可減少跨區治療，也多一份熟悉與安心。

另有關視訊診療，陳俊宏說，台中已有多家診所加入，透過視訊診療可篩出重症患者，也會提供指引告訴民眾出現哪些症狀要多加注意。