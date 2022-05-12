基隆市長林右昌前往仁愛區公所、仁愛區衛生所，為第一線工作人員加油打氣。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

疫情肆虐全台，許多公務與醫護人員在背後默默付出，今日適逢國際護師節，基隆市長林右昌前往仁愛區公所、仁愛區衛生所，為第一線工作人員加油打氣，感謝同仁疫情期間有愛心、高EQ堅守崗位照顧市民、守護市民健康。

林右昌一早先是到區公所，了解居家關懷作業流程及內容，並關心同仁配置關懷包作業過程，緊接著前往衛生所，聆聽同仁說明民眾來電及現場申請的處理情形。

林右昌表示，關懷包是由民政體系同仁確認名單後配發，因很多確診者的電話地址在填寫時有缺漏或錯誤，還有很多則是尚未申請本市居家照護。他提醒，民眾一定要先上網完成居家照護申請，入案後才會配發關懷包，以及居家隔離者同住家人的快篩試劑，還請民眾多多配合，縮短關懷包配發作業時間。

基隆市關懷包中有即食調理包、泡麵、麥片、餅乾、酒精及垃圾袋等物，特別針對1歲以下，65歲以上的長者配發血氧機，在家監測血氧情形。市府強調，請市民確診時不要擔心，依照政府SOP作業流程，平安度過這波疫情。

林右昌緊接著前往衛生所，關心同仁們從疫情3月份爆發至今不辭辛勞的付出，並為大家加油打氣。現場雖有民眾排隊等候，但秩序狀況仍屬順暢，衛生所同仁接到民眾申請，包含居隔單、確診單補發或是領取快篩等，亦能迅速為民眾解決問題。

林右昌說，防疫期間最需要是民眾與政府合作，越艱困越不要焦急，大家應團結合作。他提及，疫情高峰還沒到，現在更要大家一起努力，確診案例雖增加但幅度和緩，高峰來臨時間可能會拉長，這也讓醫療與社會體系有充足時間適應予以應對。