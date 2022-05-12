疫情圖示。（羅浚濱新竹傳真）

疫情圖示。（羅浚濱新竹傳真）

疫情圖示。（羅浚濱新竹傳真）

中央12日公布新竹縣新增1348例確診案例，分別為667位男性和681位女性，無症狀者有1255人佔9成3。年齡從1到95歲，12歲以下165人，65歲以上52人，18到64歲青壯年佔7成9。目前新竹縣居家隔離1058人，居家照護3814人。

新竹縣1348例分布為竹北市423例、竹東鎮196例、湖口鄉358例、新豐鄉107例、新埔鎮37例、關西鎮64例、芎林鄉21例、橫山鄉17例、寶山鄉39例、北埔鄉21例、峨眉鄉5例、尖石鄉47例、五峰鄉13例，均已分別安排就醫住院、集中檢疫場所治療及申請居家照護方案。

衛生局指出，中央流行疫情指揮中心修訂確診個案病例定義，12日起居家隔離、自主防疫、居家檢疫對象，在居隔、自主防疫或檢疫期間經快篩陽性，且透過遠距視訊醫療方式經醫師評估確認，加上個案和醫師雙方達成共識即等於確診，不必再外出採檢PCR，經醫師通報衛生局依確診個案收治分流原則，請個案居家照護或隔離治療。

衛生局提醒，居家隔離、自主防疫、居家檢疫這3類民眾若快篩陽性，可洽詢新竹縣提供通訊診療的居家照護專責醫療院所，來進行遠距醫療評估確診服務。

民眾預約視訊診療前，請先備妥快篩陽性的檢測卡匣或檢測片，並寫上姓名和檢測日期，與健保卡放在一起拍照，預約視訊診療時將照片上傳，在醫師視訊評估時，出示判讀陽性的檢測卡匣或檢測片。

若民眾和醫師在評估過程中沒有共識，則由醫師建請民眾做好確實的個人防護後，攜帶密封包裝好的快篩陽性檢測卡匣或檢測片，自行前往社區篩檢站PCR採檢。