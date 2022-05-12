今天是護理節，民眾黨表示，因為國家政策的失能與錯誤，醫護人員辛苦了，感謝你們犧牲奉獻，台灣才有過去兩年多的安穩生活。陳時中部長2021年高喊「世界怎麼跟得上台灣？」如今台灣單日確診人數衝上世界第一，終於不是吹牛說大話，確實狠狠把全球甩在腦後。

民眾黨指出，衛福部今特別祝福全國護理人員快樂，諷刺的是台灣防疫「類放推」，2022年以來已有近48萬人確診，護理師工作量飆升，政策又一直滾動調整，基層無所適從，津貼發放也有問題，醫護怎麼笑得出來？

民眾黨稱，蔡英文總統在臉書自詡台灣防疫團隊成績相當好，看不到暴漲的數字，看不見因疫情死去的人民，只有吹噓與自誇，絲毫不提過去兩年，是靠著壓榨第一線醫護和民眾自律換來的歲月靜好。從抗拒共存到投降病毒，急轉彎後，才知道政府落後部署，後果全民來扛。

針對每天破萬人確診，民眾黨痛批，不是防疫成績好，是政府自我感覺良好！陳時中部長2021年高喊「世界怎麼跟得上台灣？」如今台灣單日確診人數衝上世界第一，終於不是吹牛說大話，確實狠狠把全球甩在腦後。防疫視同作戰，指揮中心首批自購BNT疫苗花了17個月才買到、說好的輝瑞BNT兒童疫苗突然延遲、快篩之亂持續上演，陳時中卻向對人民發脾氣，直嗆不合理就別買，但卻也沒給其他選擇。真的是「官字兩個口，鬼話隨便說」。

民眾黨認為，執政者應該拿出具體共存政策，別再朝令夕改讓醫護與人民無所適從，面對崩潰邊緣的醫療體系也要提出解方，儘速給予防疫津貼，提高福利，讓出走的醫護回流，疫苗、快篩等必備物資也要儘速備妥，別再藉口一堆，以政治干預防疫！