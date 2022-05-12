侯友宜今天上午到市立聯合醫院三重院區慰問護理師及醫療團隊。（新北市政府提供）

今（12）日是護理師節，新北市長侯友宜上午特別到市立聯合醫院三重院區慰問醫療團隊，感謝所有護理師在疫情嚴峻的時候無私無我、犧牲奉獻。不過在接受媒體提問時，針對中央今天開始啟動「居家隔離」、「自主防疫」、「居家檢疫」等3類人「快篩陽視同確診」，侯友宜表示，很想循居家照護模式，率全國之先擴大適用範圍；另針對總統蔡英文在臉書發文表示，台灣防疫團隊成績相當好，侯則冷回：「絕對不是總統說的那一回事。」

中央日前宣布，從今天開始，針對「居家隔離」、「自主防疫」、「居家檢疫」等3類人啟動「快篩陽視同確診」的新政策，但在先前侯友宜不斷向中央喊話，希望可以提早啟動並擴大適用範圍，但並未獲中央回應，侯友宜今天受訪時表示，非常想比照居家照護的模式，由新北市率先全國擴大適用對象。

侯友宜再次強調，現在判定確診的流程有很多繁複的手續，增加醫事同仁的負擔，尤其是PCR每天卡在那裡，排隊排了長長的，其實大部分快篩陽幾乎就等於確診的個案，如果把這一套流程能夠省略下來，用快速簡便的方式解決這個問題，讓醫事同仁可以把重點放在中重症及高風險族群，也擺在居家照護，這才是對的方向，他說呼籲了半個多月，希望中央看到這個情況，讓流程簡化，去保護需要在關鍵的時間點需要被保護的市民。

侯友宜補充，今天僅針對3類居隔、居檢及自主防疫的對象適用快篩陽視同確診，都需要經過醫事人員遠距醫療判定確診，過程中其實有很多困擾跟爭議，首先醫事人員要如何判定採檢是否為本人，另外還要核對是否為被居隔的對象，光一個判定、一個核對就徒增更多的困擾及作業上的麻煩，也會排擠到在醫院更多需要遠距醫療的病患，所以才會一直向中央呼籲，要擴大範圍、簡化流程。

另外，總統蔡英文在臉書上發文，台灣防疫團隊成績相當好，但卻引起許多民眾反彈，對此，侯友宜則是反酸，「我每天都在第一線傾聽人民的聲音，了解人民的痛苦，絕對不是總統說的那一回事。」