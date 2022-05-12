桃園市平鎮區民眾黨市議員參選人曾妍潔，在臉書po文自述在12日確診，因為她在桃園市政府建築管理處工作，痛批整層辦公室有多人染疫，而健康者卻是照常工作直到被傳染倒下才能滾回家，而她因家中有老弱婦孺不敢居家照護，目前還在等待PCR檢測結果，並找尋可以暫時自我隔離居家照護場所。

曾妍潔說，她在市府建管處建照科工作，對面使用管理科有人染疫，而同辦公室的施工管理科也有同事染疫，整層樓有4人染疫之外，樓上都市發展局據她所知也有10多人染疫，她痛批市長鄭文燦在疫情如此嚴峻之下沒讓各局處可視狀況居家辦公，自己原本是健康的人，卻因辦公室密不通風因而確診，而她前幾天才做過值班台發建照接觸過許多人，擔憂可能因此又讓疫情擴散。

她直呼桃園市政府健康的同仁在此狀況下幾乎是在等死，像她自己本來是健康的人，卻因為天天堅守岡位因而確診，心裡覺得很委屈，也看著健康的人一一倒下實在很心疼，也呼籲市長鄭文燦趕快讓確診較嚴重的局處居家辦公，不要讓疫情持續擴大。