基隆市今日新增1876例，近日確診數急遽增加，常有民眾反映沒收到居隔或確診通知，市長林右昌今日特別說明市府處理原則；另提醒目前已針對確診者，開放「電話問診」，讓不會使用視訊的長者們多一管道看病診療。

林右昌表示，滿20歲、未收到居隔通知的民眾，若屬於5月7日前的個案，可洽各區衛生所補發，5月8日（含）以後，中央修訂居隔條件，改以同住家人為主，並採確診者自主回報，不再受理民眾申請補發；至於未滿20歲者，5月9日洽各區衛生所補發，5月10日（含）後，不再受理申請。

林右昌說，若確診民眾未收到確診通知，5月9日前的確診個案，請洽各區衛生所補發，5月10日（含）後確診者，中央將自動發放確診通知。

另外，中央流行疫情指揮中心今日宣布，現在已開放民眾「電話問診」代替或輔助視訊問診。林右昌補充說明，這是為了避免確診長輩在居家照護期間，因為不熟悉視訊操作而無法進行診療；他進一步提及，13日起，符合口服抗病毒藥物用藥條件的確診者，可由非居家隔離親友代為前往防疫門診看診。

基隆今增1876例，目前全市總計235床專責病床，已收治150床、空床85床，空床率36.2％。其中基隆長庚醫院收治重症37名、中症11名、輕症54名；部立基隆醫院，重症7名、中症15名、輕症15名；三總基隆分院，輕症9名；礦工醫院：輕症2名。