疫情升溫，確診者越來越多，新北市副市長劉和然今批評，從這次防疫看到中央沒有全盤的防疫計畫，完全無節奏、章法，率先提出政策的都是新北，還要拜託中央先做，認為中央政策準備不夠，未跟地方縣市政府溝通，呼籲中央「亡羊補牢」。

劉和然說，當確診者持續增加，新北宣布不公布足跡，承受巨大壓力、新北扛下來，之後並提出居隔轉型，如果當時中央有全盤擘劃，早該想到這些問題，而非由新北市提出，並反問中央：「未來確診者越來越多，多到醫療量能扛不住時，該怎麼做？」

劉和然呼籲中央快點亡羊補牢，之前口罩、疫苗排隊，現在快篩、PCR排隊，結果都是地方縣市政府承受怨言，這些怨言對基層同仁與醫護不公平，去年中央校正回歸，但法傳、TRACE系統一年過去了，資訊系統仍未準備好，不少民眾抱怨：「解隔了才收到居隔單」，地方也扛下這些怨言。

劉和然強調，面對疫情，中央地方一條心，地方不會只拋出問題，會連帶提出問題解決方法，新北走在浪頭上，做好了後面的縣市都能跟上，新北市肯扛、敢扛，且台灣有善良配合度高的寬容國人，其次有很棒醫療團隊跟健全體制，再者22個地方縣市政府都是中央的夥伴，要中央聽進地方聲音，讓台灣走在疫情發展前、不要追著疫情跑。