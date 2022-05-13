基隆市長林右昌13日上午赴基隆長庚醫院，視察醫院的防疫門診專區、快篩陽性篩檢站及綠色篩檢站動線與等候區情形。林右昌除感謝醫護人員的辛勞外，也呼籲民眾多點耐心及同理心，依循醫院的分流規畫，完成診療過程。

林右昌表示，基隆走在疫情前面，領先其他縣市大概兩個禮拜的時間，碰到狀況應是其他縣市之後會遇到的情形，要採取積極及隨時應變，今天他來慰問也感謝長庚醫院配合市府，協助市民防疫，舉凡綠色通道、動線分流、快篩陽性篩檢及民眾急診，長庚醫院都妥適處置。

林右昌呼籲民眾，現今確診案例比較多，民眾較焦慮著急，但由於疫情緣故，醫護人員都盡心盡力在為大家救治，包括病床整備需花費較以往更長的時間，請大家要有同理心，體諒醫護人員的辛苦。大家不要因確診就急著到急診區，其實還有很多中重症與傷病患者，需運用急診資源，基隆長庚設有快篩陽性篩檢站讓快篩陽的患者快速進行PCR，請民眾依照醫院分流規畫，完成診療過程。