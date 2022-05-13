本土疫情大爆發，快篩試劑卻嚴重不足，消金會今(13)日召開記者會表示，政府應參考香港作法，儘速開放各種合法、合規快篩劑進口，也應蒐集目前已為主要國家核准的新冠病毒快篩試劑產品名單，向社會大眾公布，便利民眾自用採購以及有意進口業者的查閱與利用。

本土疫情不見趨緩，昨日單日確診來到6萬5385例，單日確診屢創新高，然而快篩試劑仍嚴重不足，消基會董事長黃怡騰表示，香港的第5波的新冠疫情自今年2月到5月，總計累積118.9萬多例病例，其中74.4萬多例是核酸檢測陽性，44.4萬多例是快速測試陽性個案；疫情總死亡個案累計9036例，病死率為0.76％。

黃怡騰說，我國應參考香港作法，儘速開放各種合法、合規快篩劑進口，蒐集目前已經為主要國家核准的新冠病毒快篩試劑產品名單，向社會大眾公布，便利民眾自用採購以及有意進口業者的查閱與利用。

此外，政府應同時監督市售快篩劑的品質與效能，例如核准字號的真偽難辨、使用期限不明、標示不清、效期不明等問題，讓消費者透過市場銷售管道而取得的快篩劑品質可以獲得確保。

消基會秘書長徐則鈺指出，香港面對因為確診而需居家隔離的人數愈來愈多，各地衛生單位亦更新推出「防疫包」的內容，防疫包包含口罩、體溫計、快篩試劑，以便隔離中民眾得以免去居家隔離中無法外出購買快篩劑，或購買不到快篩劑使用的種種不便，而且是每戶免費發放，沒有向民眾收取任何費用，值得台灣借鏡。

徐則鈺說，當快篩試劑量足夠時，民眾就會開始注重品質和價格，香港也有出現快篩試劑品質問題，今年1月14日到3月8日期間，香港消保單位收到48件快篩試劑投訴，投訴最多的是延誤送貨，其次是品質、銷售手法不當，甚至效期快到、顯示不出快篩結果等，台灣之後一定也會發生一樣的問題，不可掉以輕心。