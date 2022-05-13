擁有F級上圍的AV女優孟若羽先前一度被邀請和鄧佳華拍謎片，卻在最後關頭臨陣換人，新聞一出替孟若羽帶來不少名氣，順勢開了粉絲專頁，最近她在直播中選到一位「母胎單身」的男粉絲，邀他今(13日)下午出來一對一約會，媒體報導，孟若羽透露該名男粉絲很興奮，問男方想去哪裡？他竟回答湯姆熊，讓孟若羽忍不住笑說粉絲人很單純。

孟若羽先前受邀和鄧佳華拍成人片，但後來臨時換人由170公分高的苡若代打，而孟若羽後來狂被酸民嘲諷是炒作，導演圤智雨則回應這種事無法強迫，更無法提告，事後受訪時更認了是事先套好招，「全世界都被我耍了！你看到的大部分東西都是行銷」，並承認一開始談好的女主角就不是孟若羽。

對此，孟若羽也鬆了一口氣回應：「終於幫我洗白了，一切的一切真相大白」，而孟若羽的名氣確實因此水漲船高，不僅粉絲變多，還被淫媒求問有沒有賣身？開價之高可以3個月不工作，但孟若羽的經紀人代為回絕，表示：「女優雖然是性方面的演員，但不代表私下就有在賣」。

孟若羽近來一度被傳發福，被網友虧像是「許效舜扮女裝」，但圤智雨代為回應只是水腫，孟若羽則為此積極鏟肉，最近又瘦回標準身材、小V臉尖下巴。據《ETtoday星光雲》報導，孟若羽最近轉戰直播圈，11日挑中一位男粉絲，兩人將在13日下午1時在西門町約會，據知該名男粉絲叫做阿哲，外型斯文，平時在工地上班，沒交過女友，為此相當緊張，孟若羽則說兩人私下有先聊過，覺得阿哲人很單純，指定想要去湯姆熊，而阿哲則很期待今天可以一親芳澤。