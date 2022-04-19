網路紅人鄧佳華外貌奇特，行事作風惹來爭議不斷，近日更新臉書個人簡介，自行宣布已婚昱萱「皇甫萌熹」，遭到女方火速否認，網友對他展開猛烈圍剿，怎料騷擾一次還不夠，鄧佳華持續高調告白，在臉書傾訴戀慕之情，絲毫無反省之意，為抱得美人歸，昨日深夜對著昱萱寫下告白語句，卻被對方抓包文辭並茂的幾段情話，根本是從網路歌詞抄來的。

鄧佳華昨日10點在臉書寫下：「只是愛過以後，永遠都會有副作用，能夠治好傷痛，回憶的後患卻無窮，事過境遷以後，我快樂之餘隱約有一點痛，妳不懂，永遠不懂」，對著網友傾訴正在經歷的情傷。不過這幾句歌詞，其實出自於知名女星許慧欣，所演唱的《副作用》一曲。讓被告白的那一方昱萱，感到既好氣又好笑。

昱萱在回文對他回應，寫下：「又去哪抄歌詞......我才辦個音樂活動忙幾天沒看，又有新的齣頭(台語，指新花招)」隨後附上傻眼表情符號，讓鄧佳華連忙跳出來否認「不是這樣的......」要昱萱感受到他的心意。網友見狀反嗆鄧佳華「你懂什麼是愛？」、「只有回自己愛、欣賞的女生，才會正常回覆，別人的回覆只有口不擇言」要他認清現實，不要沉浸在自己的想法之中。

鄧佳華這段詩意告白，被抓包抄自網路。(圖/鄧佳華 FB)

昱萱被告白後，點名用詞根本從歌詞抄來的，直嗆又有新搞頭。(圖/鄧佳華 FB)

這篇貼文一經貼出，網友對他嚴厲批評：「哀，又在幻想」、「好啦，你最懂要愛」、「誰跟你在一起才後患無窮」、「幻想而來的情感傷痛只是自尋煩惱，自討苦吃。」而鄧佳華回覆留言時，常會用到口不擇言、言不由衷等語句，有網友發揮創意，寫下「我也不懂，口不擇言，言不由衷，與負面的想法」讓網友們都笑翻。