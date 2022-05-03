日本AV女優桃園怜奈，擁有女偶像般的甜美臉蛋，以及超兇猛的I級上圍曲線，在大學時期以「19歲名校女大生下海拍AV」出道而獲得矚目。日前她公開向40歲的牛郎「楓渚」示愛，更坦言自己在對方身上一個月就花了上千萬日幣，甚至負債也甘願，讓不少人相當驚訝。

桃園怜奈2015年時，曾以亮麗外表與驚人豪乳在AV界打開知名度，但她只推出3部作品就宣布引退，改行到知名企業當上班族，但沒想到自己過去火辣的作品卻因此遭到起底，在公司裡流傳開，甚至還多次被高層以「喝酒」名義邀約她，都被她拒絕，最後因受不了自己頻頻被騷擾只好辭職回鍋拍AV，受到粉絲們歡迎。

日前AV達人一劍浣春秋在網站「Play NO.1」上表示，過去就是牛郎店熟客的桃園怜奈，近日還突然出現在知名牛郎「楓渚」的YouTube的頻道中，大方談論兩人相識的過程。桃園怜奈表示自己在去年8月認識了楓渚，為了幫助他成為店內的紅牌，每個月不惜在他身上砸下500萬日圓（約新台幣114萬元），甚至曾在一個月花掉1000萬日幣（約新台幣227萬元），總計已超過3000萬日圓（約新台幣682萬元）。

桃園怜奈直言，兩人的相處就像情侶一樣會約會、也會有性行為，即使自己的收入沒有太多，同樣也得花好幾個月工作才能賺到1000萬日幣，但因為太喜歡對方，因此桃園怜奈也大方表示「為了他負債也甘願」、「隨時不當AV女優也沒關係」，對比一旁語帶保留的楓渚顯得相當積極。

一劍浣春秋指出，楓渚過去曾創業當老闆但失敗，為了償還超過1億日圓（約新台幣2272萬元）的債務，35歲便轉行當牛郎，短短幾年就清還債務成為店內領頭大哥，隨後還開了水煙店成功翻身，桃園怜奈就是幕後功臣之一。