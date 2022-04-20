日本知名導演兼演員榊英雄，日前才被4名女演員控告性侵而公開道歉，並聲稱已得到歌手老婆榊泉的原諒，希望生活能恢復平靜，但沒想到事隔不到1個月，他再度被媒體爆出還有另外3名受害女性並公開他超變態的行徑，再度引發話題。

根據日本媒體《女性自身》的報導，一名自稱曾與榊英雄合作的攝影師，近日收到3名女演員告發，其中一名A女表示當時在服裝師的陪同下，前往榊英雄的事務所洽談演出的服裝事宜，但榊英雄卻表示因劇中有「性事場景」需要單獨討論，便將她帶到會議室，但沒想到看完性行為相關影片後，榊英雄便起了生理反應，接著在未得到女方的同意下強制性侵。

另一名B女也被榊英雄用同樣手法帶到會議室，並表示因片中有裸戲需要她脫衣服試演誘惑男性的橋段，之後就遭榊英雄性侵，雖事發當時Ｂ女想逃，但又擔心演員生涯會就此結束而不敢抵抗，最後被性侵得逞；而Ｃ女則是受榊英雄邀請至居酒屋吃飯，說要找她討論新戲的內容，C女便放下戒心赴約，但離開居酒屋時卻遭到榊英雄強行拖到巷內，壓下她的頭與肩膀逼迫跪下，強行做出不雅行為，甚至威脅她「給我安靜」、「我殺了你喔」，事後又若無其事的送她回家，可怕行徑讓她毛骨悚然。

對此，榊英雄的代理律師僅表示「皆非事實」，對於指控完全不認，而先前榊英雄爆出性侵案時雖聲稱老婆已原諒他，但根據相關人士爆料，榊英雄目前不僅遭到經紀公司解約，歌手老婆榊泉也提出離婚要求，徹底與他切割，下場超淒慘。