藝人趙正平與薔薔聯合主持節目《靠北你的靠北》，請來台灣第一AV女優吳夢夢，吳夢夢進入AV界之前是當紅直播主，平均每個月收入可達四、五十萬，讓兩位主持人聽了大為吃驚，不解這麼好賺為何選擇拍AV，吳夢夢說因為直播需要注意觀眾心情，需要看觀眾臉色，感覺比較累，自己對AV方面也有興趣，偶然看到成人平台舉辦比賽，當月斗內第一名可以抱走百萬獎金，為了高額獎金她就踏進這個行業。

當女優可能最先受到衝擊的是家人，薔薔提問吳夢夢，家人得知她去拍AV的反應是什麼，吳夢夢說媽媽反而很支持她的決定，還說要做就要做到最好，還曾經拉自己的表妹一起拍攝，而她也說拍攝都是自己當導演，她也只接受跟男朋友拍，承認拍攝男優就是急診室醫師男友「熊吉」；趙正平好奇問這樣工作和私生活會不會難分，吳夢夢表示下戲之後還會研究不同的姿勢。眾人好奇的價碼問題，吳夢夢不藏私解答，分享女生價碼大概是15萬元左右，男優則是八千元，差距有些懸殊，且片商還要求需要露臉，在拍攝過程中必須要吃藥，確保持久。

趙正平聽到也直呼：「這錢也太難賺了吧！要露臉才拿八千，而且年紀輕輕就開始吃藥，將來老了一定會有很多後遺症。 」除了錢拿的少，男優在開拍前還要做檢查，扣一扣其實沒賺多少，吳夢夢表示自己還會去上表演課，學習如何才能更令人遐想，包含了許多表演藝術的學問，很多非人的姿勢，沒有大家想像中輕鬆。

（來源／NNY Network）

被問趙正平適合出演什麼角色，吳夢夢說：「趙哥可能最適合演房東、上司。」讓趙正平臉紅回答：「這些我都做不來」；對於未來的規劃，她說劇情片會拍到明年為止，但藝術創作的話這輩子都會一直拍下去。