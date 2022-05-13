日本演歌歌手藤彩子（本名：藤村真奈美）現年61歲，是日本演歌界少有的女性原創歌手，能作曲也會填詞，發行的專輯中有不少歌曲是自己操刀製作，優秀實力讓她多次登上《紅白歌唱大賽》，受到許多觀眾喜愛。1985年出道的她，今年迎來出道35周年，特別推出大尺度寫真集，寫真照曝光後，眾人發現她體態超好，完全看不出來年紀，引發網路熱議。

藤彩子因為工作緣故，大多時間穿著和服示人，給外界知性優雅的形象，迎來出道35周年的她，為了留下紀念，決定發表大尺度寫真集，只見她穿著比基尼、白襯衫等清涼打扮，身材比例完全看不出年紀，皮膚看起來依舊緊實，雙峰仍然挺立，在清澈的海中嬉戲，配上明媚的笑容，畫面十分清新，遠遠望去頗有少女的神態；另一張照片她只穿著內褲，上半身裸體，以雙手巧妙遮住敏感部位，寫真集4月中開賣便獲得廣大迴響，榮登銷售排行榜第6名，迅速銷售的佳績讓出版社宣布再版。

5月10日生日的藤彩子在前幾天又增長一歲，今年61歲的她對保養身材很有一套，從10年前就養成運動習慣，包括瑜珈、皮拉提斯、拳擊等，她透露3年前開始戒酒，因為唱歌表演的關係，會更注重訓練核心。透過運動現在腰圍僅22吋，和20幾歲時差不多，超狂體態讓不少人驚訝，藤彩子也希望能藉由自身鼓勵同齡女性，不要被年齡打敗。