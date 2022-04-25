女星楊丞琳和李榮浩交往5年，2019年登記結婚，儘管因為疫情常分隔兩地，感情依舊甜蜜，未料近日陸網竟亂傳李榮浩外遇女歌手吉克雋逸，因此要跟楊丞琳離婚；稍早之前李榮浩已震怒闢謠，而楊丞琳也以12字霸氣護夫。

李榮浩今（25日）在微博火大怒嗆：「疫情當下，還有人給我胡扯造謠，放心，證據已經留存，律師正在處理，我讓你編八，大家一定注意防疫，散了吧！」強調已委託律師協助蒐證提告，親自粉碎離婚謠言，楊丞琳也在第一時間轉發、留言老公的打臉文，寫道：「不氣不氣，太假了，根本沒人信。」

楊丞琳安撫李榮浩別氣，力挺丈夫。（圖／微博＠李榮浩）

至於被指介入兩人婚姻的女歌手吉克雋逸，稍早之前簡短地用「假的」駁斥假消息。事實上，吉克雋逸跟李榮浩夫婦頗有緣份，楊丞琳在節目《乘風破浪的姐姐2》曾和她合作過，李榮浩2021年也跟吉克雋逸共同擔任節目《中國好聲音》的導師，這回捲入小三風波，可說是相當無奈。