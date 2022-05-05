26歲香港女星郭奕芯過去在節目上被稱讚美貌，有「當代最漂亮女星」封號，她外型亮麗、身材火辣，平時更不吝上節目大聊性史，大方的態度為她擄獲一票粉絲。最近她在IG曬出新一波辣照，可見她大開中門疑似沒穿內衣，胸前僅用幾條線纏住，東西半球引人遐想。

郭奕芯早年是女團Angel girl成員，獲周杰倫力挺，還被方文山收為開門弟子，出過3本寫真集，並客串電影《春嬌救志明》，先前她被歌手張敬軒在節目中封為「當代最漂亮女星」，不僅人美還有33C魔鬼上圍，早年她拍第一部電影就曾豁出去裸露上身，2009年她參加校花比賽出道時，更有全港甜美校花的美名。

郭奕芯穿中空上衣。（圖／翻攝自ashinaaa IG）

私生活方面，去年9月郭奕芯上節目《晚吹 - 戀講嘢》大方分享性經驗，她聽聞主持人鄭伊琪（浩南）透露身邊有朋友喜歡在床戰時互相呼巴掌，讓郭奕芯加碼自曝遇過有相同性癖好的男友，在兩人發生關係時冷不防地甩她一巴掌，她當下傻眼，感覺不被尊重，但她轉念一想對方既然是她男友，何不嘗試享受這件事，讓其他來賓聽了也驚呼：「原來妳這麼重口味！」

近來天氣轉暖，女星們的穿著也一個比一個清涼，近日，郭奕芯在IG曬出一組照片，照片中她緊盯相機，穿著短上衣和牛仔熱褲，值得注意的是上衣外套剪裁設計，僅用幾條線固定，看似隨便一動就可能走光，她曖昧寫下：「hea mood，miss me？」，粉絲搶著回應：「妳的衣服好誘惑」、「人間最漂亮的天使」、「Miss youuuuuuu」、「正到頭暈」。