在1902年成立的3M公司長期致力於整合並應用科學增進生活的美好，2020年全球營業額達322億美元，3M全球員工超過9萬人，與遍及全球各地的顧客並肩同進，滿足客戶各式各樣的產業需求。

3M自1969年起深耕台灣，目前有超過千餘位員工在製造、研發、業務行銷等不同領域提供顧客服務。3M透過環保、企業社會責任、經濟發展各領域的實踐為全球永續發展提供實質貢獻，3M運用科技改善生活。

NASA(美國國家太空總署)的新型液態氫儲存槽使用3M中空玻璃珠為絕緣材料，這是3M 中空玻璃珠首次在大規模工業上應用。液化氫作為火箭發射燃料，被儲存在容量達125 萬加侖的儲存槽中，氫氣將用於為火箭發射提供燃料，包括未來的月球和火星任務。

3M先進材料部門 (AdMD)的3M中空玻璃珠業務經理Kristopher Benson表示，「3M 中空玻璃珠有許多應用，我們很幸運有機會在世界各地使用它們，從汽車產業到油漆，再到現在又有了嶄新絕緣應用。」

2021 年秋天，隨著儲存槽專案進入絕緣階段，3M 開始將其中空玻璃珠送到 NASA 甘迺迪太空中心。 3M 連續30天每天交付2輛裝滿中空玻璃珠的槽車，確保所有材料都能及時到達，確保專案如期進行。這是3M先進材料部門 (AdMD)團隊有史以來最大的中空玻璃珠應用量。

3M先進材料部門 (AdMD)副總裁 Maritherese Tokles 表示，「3M進軍氫經濟由來已久，我們期待3M中空玻璃珠再現新高度。」