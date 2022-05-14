台中市提供18歲以下青少年、幼童就醫得來速服務，盼透過快速通道減少親子久候時間，讓青少年與幼童都得到快速專責照護，也達到醫療量能分流讓。即日起共有11家大型醫院加入行列。（台中市政府提供／謝瓊雲台中傳真）

台中市國小學童已有3350人透過校園統一接種，完成第一劑莫德納疫苗施打。（台中市政府提供／謝瓊雲台中傳真）

台中市提供18歲以下青少年、幼童就醫得來速服務，盼透過快速通道減少親子久候時間，讓青少年與幼童都得到快速專責照護，也達到醫療量能分流讓。即日起共有11家大型醫院加入行列。（台中市政府提供／謝瓊雲台中傳真）

中央疫情指揮中心14日宣布，全台新增6萬3964例本土確診，其中台中市新增4409例，台中市長盧秀燕線上主持疫情指揮中心時，宣布全市市民第一劑疫苗覆蓋率破突破9成，總計有超過252萬3102人接種；另外，國小學童已有28校完成校園接種，有3350人施打，接踵率86.65％，其中有79人出現不適，但無大礙。

盧秀燕表示，今天全市開設47處快打站，主力針對18歲以上、24以下年輕市民施打莫德納疫苗，早上到南屯靜思堂、西屯大墩文化中心關心，發現施打情形很踴躍，秩序良好，目前全市市民第一劑疫苗已經高於全國平均的8成5，感謝市民配合增進台中疫苗防護力。

盧秀燕說，台中市自5月7日啟動兒童就醫得來速，為18歲以下青少年、兒童與幼兒，提供就醫綠色通道機制，目前全市有10130家兒童專科診所與10家大型綜合醫院推出加入；下周起配合中央新政策，包括台中榮總、台中醫院和國軍台中總醫院都有學齡前綠色通道，經衛生局積極溝通整合，國軍台中總醫院同意加入配合台中市政策，擴大提供18歲以下市民快速就醫服務。

另外，中央宣布下周起，將針對65歲以上長者、長照機構住民等高風險族群，開打第4劑疫苗，並須與第3劑間隔5個月以上；經中市府盤點統計，5月30日前符合資格者達464人，屆時將依中央公布詳細規範後妥善安排施打。