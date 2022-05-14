新竹市14日新增1243名確診個案，單日確診首度破千人，次高峰為11日的996人，確診人數在12日後有下降趨勢，未料14日再飆高。今年以來確診人數累積7609名，目前仍住院中確診者有79人，居家照護者為4962人、居家隔離者為981人。

衛生局提醒，指揮中心宣布自5月14日起，居家隔離、自主防疫及居家檢疫3類對象快篩陽性時，除透過遠距醫療方式，由醫師確認快篩結果即可通報確診，新增管道可委由親友攜帶健保卡及快篩檢測卡匣／檢測片至診所或負責居家照護之責任院所請醫師確認。

其它民眾若自覺有症狀或快篩陽性，周一至周五自行前往新竹市社區篩檢站（09-12時、13-16時）、國軍醫院急診室外採檢站（09-12時）、馬偕醫院（13-16時）、 南門醫院（09-12時、14-17時），及COVID-19指定社區採檢院所，經醫師評估後進行PCR採檢，如有疑問，皆可洽關懷中心專線03-5320900諮詢。

5月16日至5月20日，竹市開設中正市場施打站（中正路245號2樓），請尚未完成3劑疫苗接種者，儘速至新竹市疫苗施打預約平台預約接種。