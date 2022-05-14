羅智強請辭台北市議員備戰桃園市長，近日開通政治獻金帳戶供捐款。羅表示，資深媒體人陳文茜捐給他66666元，陳不僅是第一位捐款給他選桃園市長的人，更是第一位建議他參選桃園市長的人，陳就如「預言家」般令人不可思議。陳昨日（13）又傳了長文訊息給他，闡述其捐款理由，並再次預言他將成為「台灣的政治奇蹟」。

羅智強今日中午在臉書發文表示，陳文茜昨日捐給他第一筆捐款後不久，便傳訊表達她捐款給他的理由，內容讓他很感動也很受激勵。

陳文茜訊息內容如下：

政治可以有不同的理念、彼此尊重，彼此必要時相互辯論，深入了解對方的想法，終而達成共識。

這是民主議會、兩黨、或是多黨政治的原始理念。

但當代，我們以為民主政治就是一張選票，就是投票結果的贏或輸。

贏者全拿，完全忽視了它只是多數民眾的交付，而得到權位的人，也忘了他對所有人都有責任。

因此，我一生鼓勵站在反對面的人：有時候我和他們意見不同，甚至某些理念有出入，但我知道權力需要制衡。

當代不只台灣，政黨現在在許多國家已成為比宗教還強烈的組織，要求成員效忠，也鼓勵他們對外排擠。

它完全扭曲了民主制度設計的本質。這才是當代的民主危機。民主仍然是最好的制度，是實踐民主制度的人。遺忘了民主的本質。

誰是好的政治人物？

我的標準：

1）腳踏實地。

2）不戀棧權位。

3）願意為社會犧牲、為他的理念吃苦。

4）知道底層民眾的困難，時刻關懷他們。

5）最好經過考驗，嚐過權力的滋味，再失去：然後一步一腳印地靠著熱情，自己重新站起來。

6）可以孤獨的在衆生喧嘩時，依然堅持自己的夢想。

7）懂得尊重與他不同意見的人。

8）願意深入了解長期的國家發展政策，而非只關心當下眼前的資源分配。

我看到羅智強走在街頭，我看到他睡在凱道，我又目睹他辭去僅有的一份市議員工作只為提攜後進，我再看到他轉戰沒有把握的桃園選區，在「大人物」不支持下，千山萬水，依然獨行。

他快要成為台灣的政治奇蹟。不論你贊不贊成他的主張，在這樣一個世俗媚權的時代，他，太難得。

政治要變好，其實並不難。

政治人物如果願意少一點對自己權位的執著，多一些對他人尤其民眾的關懷，把人民、社會放在心裡最重要的位置：政治可以變得更溫暖，而且更好。