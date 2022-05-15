中重症增125例 25重症 19死有8人未打疫苗 14:222022/05/15 中時新聞網 莊楚雯 、中時、 劉宗龍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國內疫情洪峰未至，蔡英文總統裁示北北基增設大型篩檢站、簡化看診流程。設立9大篩檢站，台北市預計增設3站，已確定的自由廣場、市立體育場2站。自由廣場此站由台北榮總負責，可能開到4線，每日量能滿編可以到2000多人，15日在工人施工搭設下，超大型帳篷已經矗立在廣場上。(劉宗龍攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 指揮中心宣布今天新增125例中重症，為中症101例、重症24例，還有一位是中症轉重症，死亡新增19例， 其中有8位都沒有接種過疫苗。 指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，19例死亡多在70到90多歲，有8位沒有接種疫苗，每位幾乎都有慢性病。今天新增重症24例中有18例死亡，ㄧ例是中症轉重症亡。 #重症 #中症 #死亡 #新冠肺炎 #台灣 也許您會感興趣 其他人正在看 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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