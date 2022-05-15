指揮中心宣布今天新增125例中重症，為中症101例、重症24例，還有一位是中症轉重症，死亡新增19例， 其中有8位都沒有接種過疫苗。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，19例死亡多在70到90多歲，有8位沒有接種疫苗，每位幾乎都有慢性病。今天新增重症24例中有18例死亡，ㄧ例是中症轉重症亡。