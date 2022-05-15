基隆一名2歲男童確診高燒到42.4度，因衛福部基隆醫院院內無兒科加護病房，陸續詢問4間醫院皆因滿床拒收，送到北榮急救身亡。一名網友看到消息後難過發文，痛罵疫情指揮官陳時中，每天公布國內空床率平均為50%，「但現實卻發生這種事， 不覺得很諷刺嗎？」

原PO今（15）日於PTT八卦版批評，指揮中心每天在記者會向全國民眾報告空床率50%，「但現實卻發生這種事，不覺得很諷刺嗎？同樣狀況將來一定還會再發生。」根據指揮中心昨日公布最新數據顯示，病床（專責加上負壓病房），全國總床數為1萬1848床、空床數是6021床、空床率為50.8%。

貼文曝光後，不少網友紛紛弔唁，「R.I.P！完全顯現現階段床位不足的問題」、「看了真的好難過，被這麼多家醫院拒絕，家屬心該有多急」、「實際上就是沒有床」、「那50.8%空床率到底怎麼算的？」、「那張每天寫著空床率的數字看板，真是個笑話」、「其實指揮中心每天公佈確診輕症率數字，也是很好笑啦」、「中央根本不痛不癢，別人家的小孩死不完」。