上海及昆山加速復工，定穎(6251)昆山廠生產已完全恢復，目前正全力趕工，若6月能補回客戶大部分需求，定穎預估，第2季營運可望與第1季持平或小幅減少；在電動車產品需求強勁，以黃石廠新產能加入下，定穎表示，下半年會比上半年好。

定穎今天應邀參加券商法說會，大陸昆山於4月2日起封城停工，定穎昆山廠也因當地政府防疫政策生產受到影響，雖然定穎昆山廠區為第一批復工企業，但封控還是影響定穎4月營收約兩成，單月合併營收降至11.44億元，月減25.31%，累計前4月合併營收為52.36億元，年增9.56%。

隨著昆山及上海全面復工，定穎昆山廠已恢復正常營運，全力趕回產能，黃石廠亦產能全開支援，定穎預估，5月仍有微幅影響，6月若能補回客戶大部分的需求，預計第2季營收與第1季持平或小幅減少。

在新產能部分，定穎黃石二廠計畫於今年第3季開始量產，預計增加10%到15%產能，若黃石兩廠全產，總產能可達200萬到230萬平方英呎，定穎表示，未來新產能產品結構將朝向高階製程發展，如：HDI、厚銅、高階多層板等，產品應用於電動車、先進駕駛輔助系統、伺服器及網通等。

針對法人詢問通膨對公司營運的影響？定穎表示，通膨肯定會影響消費者購買模式，但在通膨環境下，雖然某些終端市場的發展可能會放緩，但某些終端市場仍可以保持強勁，得益於節能減碳大趨勢的推動，預計電動車仍將在2022年成為定穎強勁的成長動能。

定穎表示，電動車佔公司營收比重持續增加，今年第1季佔比已從去年第4季的15%攀升至18%，預估下半年佔比將持續拉升，全年業績可望比去年好。