譜瑞-KY(4966)受惠客戶應用擴大與升級，特別是商用、電競相關需求最佳，將有望帶動Display Port、 T-CON、 USB Retimer及PCIe Gen4等需相關晶片出貨動能，銷量和ASP都會跟著成長，法人樂觀預估，譜瑞-KY第二季將續賺逾2個股本，譜瑞-KY今開高走高，一度大漲近5%，站回1500元大關。

譜瑞-KY第一季因新增2家晶圓產能加入，使無法在去年第四季順利供貨給客戶，能夠在第一季順利出貨給客戶。以譜瑞-KY第一季訂單來看，雖然部份市場轉弱，如Chrombook和Panel相關需求，但商用和電競高階NB/PC還是旺盛，因此，整體NB、平板電腦等市場需求仍維持高檔，且譜瑞-KY在電競市場的市佔率也提升中。

儘管現階段有俄烏戰爭、美國升息，以及上海疫情封城負面因素，導致整體筆電需求有雜音，但市場對高速傳輸產品的終端需求一直都非常強勁，尤其英特爾推出Alder Lake平台之後。終端應用來自商用PC和Tablet需求很強，皆搭載英特爾新平台推出，因此帶動相關高速產品需求增加，例如USB 3.2 Gen2 10Gbps、HDMI 2.0等。譜瑞-KY預估第二季毛利率將介於44.5~48.5%，產品組合不同會使毛利率而有變化，目前對客戶大幅調漲價格也不易，也沒有面臨客戶砍價的問題，法人樂觀預估，譜瑞-KY第二季將維持強勁獲利動能，將續賺逾2個股本。