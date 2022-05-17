連結淡水與八里的淡江大橋造價約221億元，預計2024年完工，受3月地震頻繁影響，主橋墩灌漿處的防水鋼管圍堰3月底出現破裂、漏水情況，公路總局原預計1周內補強，未料4月間他處又出現漏水狀況，事隔1個月漏水問題未解，外界擔憂是否會影響工程，甚至造成民眾生命安危。公路總局西濱北工處回應，因調整工法，預計6月底解決漏水問題。

淡江大橋跨河主橋是世界主跨最長的單塔不對稱跨距斜張橋，橋段長920公尺，橋塔高211公尺，主跨距450公尺，背跨距175公尺，橋面最寬處約70公尺，計畫連接八里區台北港聯外道路和淡水區沙崙路，使尖峰通勤時間節省約25分鐘，將大幅改善台2線交通、分擔關渡大橋車流。

雖然工程開工至今已3年多，但民眾3月間卻發現開挖後灌漿的主橋墩圍堰有漏水疑慮，注滿河水，公路總局當時回應，因受地震頻繁等因素，確實有造成破洞狀況，為確保人員安全，將在鋼管圍堰內注水，使內、外水壓平衡來控制漏水流量，預計一周內可補強，並將工程如期如質完成。

雖然該破洞經過填補及灌漿搶救後，堵漏有成，但上月25日圍堰其他地方又出現漏水狀況，民眾質疑，這已經不是單純地震影響問題，而是施工品質出問題，擔憂漏水面積擴大，間接影響工程安全。

有基層施工人員也透露，因漏洞問題擴大，目前各單位有共識安裝第2層圍堰，在夾縫中填土，避免河水沖刷、漲潮等因素，影響施工安全，但施工費用初估須千萬，公路總局對於是否加裝一事，態度不明，由於圍堰作業仍有風險，若未及時解決，恐會影響基層人員安全。

公路總局西濱北工處長詹益祥表示，上月25日有邀集行政院公共工程委員會專家前往訪查工地，當時檢查都未發現滲漏，未料又出現漏水狀況，目前初估是鋼管圍堰部分銜接有問題，由於淡江大橋施工都有契約規範，施工單位應自行解決漏水問題，不應直接要求公路總局再度出資。

詹益祥說，原先計畫5月底解決漏水問題，但因再度漏水預計將延至6月底，至於淡江大橋是否會在2024年如期完工，目前不敢保證，但會盡力完成。