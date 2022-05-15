南橫公路93K至98K＋700（勤和至復興）路段因13日梅雨鋒面降雨影響，已於14日晚間8時實施預警性封閉。雖然今（15）日上午因南部山區降雨雨勢稍緩，曾作管制通行，但公路總局三工處人員下午監看時發現土石鬆動與下移，考慮民眾安全，該路段於今晚6時起啟動便道預警性封閉作業，預計明（16）日下午5時開放通行。

根據中央氣象局資料，中央氣象局在晚間7時35分發布豪雨特報。

三工處說，依據氣象情資分析及現地玉穗溪情形，高雄山區15日夜間至16日，因0513梅雨鋒面影響將持續有豪雨等級以上降雨發生，且今日下午監看玉穗溪仍有土石明顯鬆動下移情形，考量入夜後夜間視線不佳及臨河側通行安全，該路段於15日晚間6時啟動便道預警性封閉作業，預計16日下午5時再開放通行，並籲請民眾勿在管制時間進入管制路段。

此外，甲仙工務段已加派搶修機具進駐待命並由保全人員守視警戒，以維護民眾安全，並視氣象情資、科技災害監測資料及現場守視人員的回報綜合判斷，作滾動調整開放時間。