氣象局發布大雨特報。（圖取自氣象局網頁）

今年第一道梅雨鋒面報到，易有短延時強降雨，今(14)日澎湖、新竹以南至高雄、南投、花蓮地區及基隆北海岸有局部大雨發生的機率，氣象局今早也針對15縣市發布大雨特報，請注意雷擊及強陣雨。

今、明兩天（14日、15日）滯留鋒面影響，易有短延時強降雨，台灣西半部、東北部地區及澎湖有陣雨或雷雨，並有大雨或豪雨發生的機率，其他地區及金門、馬祖亦有短暫陣雨或雷雨；受東北季風影響，各地天氣較涼；彰化以北及澎湖、金門、馬祖易有較強陣風，請注意。

溫度方面，今天受東北季風及降雨影響，各地天氣較濕涼，清晨低溫約22至24度；北台灣白天高溫降至20至22度，越晚越有涼意，中部及東部地區高溫約24、25度，南台灣高溫也略降，約27、28度，各地感受上舒適偏涼，但因下雨體感溫度會再更低一些。

週一（16日）時，鋒面逐漸南移，中南部及東南部地區、澎湖仍較易有陣雨或雷雨，北台灣、金門馬祖雨勢有機會漸趨減緩，不過是天氣最有涼意的時候。此波鋒面預計17日完全離開，屆時天氣就會相對回穩。